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19:59   11 Апреля 2020
Общество

Власти Москвы сообщили о введении цифровых пропусков для поездок на любом транспорте

Власти Москвы сообщили о введении цифровых пропусков для поездок на любом транспорте

Правительство столицы дало инструкции, как получить электронный пропуск на выезд на личном автомобиле. Мера принята из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Правила поездок по цифровым пропускам для москвичей начнут действовать с 15 апреля. Жители обязаны будут предъявить электронный пропуск по требованию должностных лиц. Получение цифрового пропуска необходимо для передвижения на любом виде транспорта. При подаче заявления на цифровой пропуск необходимо сообщить данные автомобиля.

По требованию сотрудников правоохранительных органов гражданам необходимо предоставлять паспорт с электронным пропуском. Для того чтобы пешком передвигаться по столице, пропуск не понадобиться. При этом жители обязаны соблюдать правила и ограничения предписанные самоизоляцией. 

По данным на 11 апреля, на территории Российской Федерации выявлены 13 584 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Последняя информация о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлена на портале стопкоронавирус.рф и обновляется ежедневно.

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Автор: Василий Пименов
#москва #собянин #пропуск

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