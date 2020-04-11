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19:54   11 Апреля 2020
Политика

США с помощью "сепаратистских технологий" хотят отделить Внутреннюю Монголию от Китая

США с помощью "сепаратистских технологий" хотят отделить Внутреннюю Монголию от Китая

Соединенные Штаты Америки задействовали так называемые "сепаратистские технологии" для того, чтобы отделить Внутреннюю Монголию от Китая. Это выяснилось в ходе журналистского расследования.

Через финансируемые ими НКО США обострили национальную проблему, которая существует в указанном регионе. Внимание на это обратил ФАН, подробно изучивший VIII Международную конференцию групп поддержки Тибета, состоявшуюся осенью 2019 года. Событие было организовано изгнанным тибетским правительством.

Конференция слабо освещалась в СМИ. Лишь "Сегодня.ру" указало на тот факт, что встреча была посвящена не правам человека, а самоопределению регионов Китая, в том числе Внутренней Монголии. В частности, участники поддержали американские санкции в отношении КНР и оказали помощь НКО "Конгресс Южной Монголии" в формулировке тезисов для Конгресса США, чтобы создать давление на Пекин.

Журналисты полагают, что названная НКО появилась с одной целью — установить контакты с американскими политиками. Ранее об этой организации ничего не было известно. По версии "Сегодня.ру", структура служит некой "демократической ширмой", которую используют сепаратисты из КНР. Последние намерены с помощью Запада и подконтрольных ему организаций нарушить стабильность на территории Китая.

Все это на руку США, долгое время ведущих "гибридную войну" в отношении Поднебесной. Таким образом Вашингтон сдерживает Пекин. Белый дом планирует разрушить пока еще партнерские отношения между Китаем и Монголией, сыграв на национальном конфликте Внутренней Монголии. Пекин может оказаться перед выбором: "цветная революция" или американская антикитайская политика/

Журналисты ФАН изучили книгу "Тайная война ЦРУ в Тибете" и выяснили, что США подогревали сепаратизм в регионе, начиная с 1940-х годов. Именно при поддержке Вашингтона в конце 1950-х было создано "Тибетское правительство в изгнании", позднее ставшее "Центральной тибетской администрацией". ЦТА США стали использовать в качестве центра политического влияния в "гибридной войне". Вместе с тем структура популяризировала идеи сепаратизма.

Соответствующая деятельность начала активно спонсироваться Вашингтоном.

Одной из спонсируемых организаций стала UNPO, членом которой является Тибет. Структура по своей сути является сецессионистской и фактически не выполняет обозначенных функций по развитию самоопределившихся народов. Деньги UNPO получает от "Нацфонда демократии" (признан в РФ нежелательной организацией) и "Фонда Форда".

"Конгресс Южной Монголии" стал площадкой для объединения подпольных либеральных сил в КНР. Ее создателями являются Си Хаймин и Ольхунуд Дайчин — ярые проамериканцы. Оба направляют усилия на то, чтобы запустить протестные акции во Внутренней Монголии.

По данным ФАН, аналогичная деятельность проамериканскими сторонниками ведется в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #расследование #китай #тибет

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