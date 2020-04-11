Собянин сообщил о введении цифровых пропусков для поездок на любом транспорте

Правила поездок по цифровым пропускам для москвичей начнут действовать с 15 апреля. Граждане должны будут предъявить электронный пропуск по требованию должностных лиц.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для того, чтобы отправиться в путь по Москве и Московской области на каком-либо транспорте, необходимо будет предъявить специальный цифровой пропуск. Жители столицы смогут начать оформление пропусков с 13 апреля. Начиная с 15 апреля наличие таких пропусков для граждан в Москве и области будет обязательным.

Чтобы получить цифровой пропуск на поездку в общественном транспорте горожанину нужно будет предоставить номера карт "Стрелка" и "Тройка". Об этом сообщил мэр города.

Что касается пеших прогулок, то их пока что в столице России можно осуществлять без специальных пропусков. Однако следует не забывать про все правила и ограничения, которые были установлены властями.