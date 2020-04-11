В "Лукойле" объяснили, почему новая сделка ОПЕК+ выгодна для России

Заключение новой сделки ОПЕК+ должно сохранить цены на нефть в районе $30-40 за баррель, что позволит России получать до $70-80 млн в сутки, и это оправдывает сокращение нефтедобычи, считает вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

По его словам, если бы переговоры провалились, то через 40-45 дней все нефтехранилища в мире оказались бы переполнены, а России все равно бы пришлось остановить скважины и продавать нефть по $15-20 за баррель.

Поэтому новая сделка ОПЕК+ была необходима, однако она, как и любой другой договор, имеет свою плюсы и минусы. В этом плане соглашение по сокращению добычи нефти между Россией и другими экспортерами можно сравнить с подписанием Брестского мира, когда Ленин был вынужден пойти на вынужденный договор с Германией, отметил Федун в интервью РБК.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о результатах переговоров ОПЕК+. Согласно новой сделке, Россия должна будет сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки – с 11 млн до 8,5 млн баррелей. В общей сложности страны ОПЕК+ снизят производство на 10 млн баррелей в сутки. Предполагается, что к ним присоединятся остальные крупные экспортеры, включая США, Канаду и Норвегию, которые сократят свою добычу на дополнительные 5 млн баррелей.