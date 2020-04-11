Disney снимет игровой фильм о Робин Гуде

Журналисты The Hollywood Reporter сообщили, что студия Walt Disney займется созданием нового фильма в жанре мозикла в 3D-анимации знаменитого "Робин Гуда".

Режиссером картины, по данным СМИ, станет Карлос Лопес, сценарий же напишет Кари Гранлунд. Также известно, что киноадаптация знаменитого мультфильма выйдет на платформе Disney Plus без предварительного кинопроката. Новый "Робин Гуд" будет снят в жанре киномюзикла. Главные герои картины предстанут перед зрителями в образе антропомофрных животных, которые наделены человеческими качествами.

Примечательно, что недавно Walt Disney сняла игровые версии мультфильмов "Алладин", "Король Лев", "Дамбо" и "Мулан". Премьера последней картины была перенесена на август 2020 года из-за пандемии коронавируса.