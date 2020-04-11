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18:43   11 Апреля 2020
Экономика

Законопроект о государственных гарантиях внесли на рассмотрение в Госдуму

Законопроект о государственных гарантиях внесли на рассмотрение в Госдуму

Российский кабмин готов смягчить норму о запрете выдачи государственных гарантий заграничным компаниям и юрлицам России, зарегистрированным в офшорных структурах. Документ уже внесли на рассмотрение в ГД в пятницу, 10 апреля.

Проект закона сохраняет норму, запрещающую предоставлять госгарантии офшорным предприятиям, однако увеличивает некоторый перечень возможностей. Например, в случае принятия гарантии смогут получать не только экспортеры промышленной продукции, но и других товаров. Создатели законопроекта убеждены, что таким образом можно снизить спрос на валюту и финансирование экспортных операций в рублях.

Российский лидер Владимир Путин в обращении к россиянам от 25 марта выступил с предложением зафиксировать  налог на перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%. Пока налоговая ставка равна 2%, что, по мнению главы государства, действительно мало.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #госдума #законопроект #офшоры #кабмин

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