Законопроект о государственных гарантиях внесли на рассмотрение в Госдуму

Российский кабмин готов смягчить норму о запрете выдачи государственных гарантий заграничным компаниям и юрлицам России, зарегистрированным в офшорных структурах. Документ уже внесли на рассмотрение в ГД в пятницу, 10 апреля.

Проект закона сохраняет норму, запрещающую предоставлять госгарантии офшорным предприятиям, однако увеличивает некоторый перечень возможностей. Например, в случае принятия гарантии смогут получать не только экспортеры промышленной продукции, но и других товаров. Создатели законопроекта убеждены, что таким образом можно снизить спрос на валюту и финансирование экспортных операций в рублях.

Российский лидер Владимир Путин в обращении к россиянам от 25 марта выступил с предложением зафиксировать налог на перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%. Пока налоговая ставка равна 2%, что, по мнению главы государства, действительно мало.