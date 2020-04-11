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18:43   11 Апреля 2020
Экономика

Саудовская Аравия не торопится объявлять экспортные цены на нефть

Саудовская Аравия не торопится объявлять экспортные цены на нефть

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае, так как ждет результатов переговоров по новой сделке ОПЕК+ с Мексикой. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Накануне СМИ сообщали, что саудовская компания откладывает объявление майских цен на свою нефть до 10 апреля, так как к этому моменту должны были завершиться переговоры ОПЕК+ и G20 по сокращению добычи.

По данным агентства Reuters, Saudi Aramco опубликует майские цены не ранее чем в воскресенье, 12 апреля.

Напомним, что Мексика отказалась от предложенного ОПЕК+ уровня сокращения добычи нефти в 400 тыс. баррелей в сутки. Власти страны объяснили это тем, что мексиканским нефтяникам было очень трудно нарастить добычу до нынешнего уровня, поэтому Мексика может согласиться только на квоту в 100 тыс. баррелей в сутки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что переговоры ОПЕК+ и Мексики возобновятся в субботу, 11 апреля.

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #саудовская аравия #saudi aramco

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