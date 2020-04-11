Саудовская Аравия не торопится объявлять экспортные цены на нефть

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае, так как ждет результатов переговоров по новой сделке ОПЕК+ с Мексикой. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Накануне СМИ сообщали, что саудовская компания откладывает объявление майских цен на свою нефть до 10 апреля, так как к этому моменту должны были завершиться переговоры ОПЕК+ и G20 по сокращению добычи.

По данным агентства Reuters, Saudi Aramco опубликует майские цены не ранее чем в воскресенье, 12 апреля.

Напомним, что Мексика отказалась от предложенного ОПЕК+ уровня сокращения добычи нефти в 400 тыс. баррелей в сутки. Власти страны объяснили это тем, что мексиканским нефтяникам было очень трудно нарастить добычу до нынешнего уровня, поэтому Мексика может согласиться только на квоту в 100 тыс. баррелей в сутки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что переговоры ОПЕК+ и Мексики возобновятся в субботу, 11 апреля.