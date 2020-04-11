Представители РФ и США договорились о совместной космической программе

Москва и Вашингтон начнут работу по созданию новой совместной космической программы, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Пока что неизвестно, кто именно войдет в рабочий состав группы, но активные переговоры на этот счет активно ведутся. Эксперты обсуждают актуальную повестку дня и тематику будущей миссии, объяснил представитель российского внешнеполитического ведомства.

На настоящем этапе крайне важно согласовать повестку для представителей стран, объяснил Рябков. В условиях пандемии на это может уйти от нескольких недель до месяцев. Идея нового космического проекта сейчас является актуальной для обеих сторон, заверил представитель МИД РФ.

О вопросах стратегической стабильности и возможности диалога России и Соединенных Штатов в космической сфере ранее сообщал заместитель госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Он заметил, что после январской встречи с Сергеем Рябковым речь шла и об организации совместной рабочей группы.