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18:13   11 Апреля 2020
Общество

Главный санитарный врач Москвы приостановила работу ряда столичных организаций

Главный санитарный врач Москвы приостановила работу ряда столичных организаций

Роспотребнадзор выпустил документ, которым ввел дополнительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Согласно указу надзорного органа, большее число столичных предприятий до 19 апреля с возможностью продления должно прекратить работу из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Работа должна быть либо приостановлена, либо ограничена на время пандемии коронавирусной инфекции. Документ подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Право функционировать останется у тех организаций, которые не должны останавливать рабочего процесса. Ограничения распространяются даже на строительные организации и каршеринги. Исключения составят только те, кто работает над возведением новых медицинских объектов, сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Также выходить на места продолжат сотрудники общественного транспорта, метрополитена и аэропортов.

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Автор: Василий Пименов
#роспотребнадзор #рф #коронавирус

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