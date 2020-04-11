Главный санитарный врач Москвы приостановила работу ряда столичных организаций

Роспотребнадзор выпустил документ, которым ввел дополнительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Согласно указу надзорного органа, большее число столичных предприятий до 19 апреля с возможностью продления должно прекратить работу из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Работа должна быть либо приостановлена, либо ограничена на время пандемии коронавирусной инфекции. Документ подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Право функционировать останется у тех организаций, которые не должны останавливать рабочего процесса. Ограничения распространяются даже на строительные организации и каршеринги. Исключения составят только те, кто работает над возведением новых медицинских объектов, сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Также выходить на места продолжат сотрудники общественного транспорта, метрополитена и аэропортов.