Малькевич назвал взятой с потолка информацию о фильме "Шугалей" в публикации Znak.com

Материал о фильме "Шугалей", опубликованный на портале Znak.com, содержит множество фактических ошибок. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Журналисты, написавшие статью, допустили кучу ошибок и даже не смогли правильно написать фамилию героя. Кроме того, они назвали посольство Ливии в Москве "ливийским консульством", отметил он.

По словам Малькевича, часть информации автор материала вообще взял "с потолка". Например, то, что "фонд был создан за десять день до поездки социологов в Ливию", передает слова Малькевича Федеральное агентство новостей.

"Спросили бы у меня! Я бы и объяснил, что есть понятие "регистрация" (официальная, юридическая), а есть — "создание"", — пояснил он.

Ранее вышел анонс кинокартины "Шугалей", которая повествует о тяжелых испытаниях двух российских ученых, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевики в Ливии. Многие "независимые медиа" посвятили статьи этому событию, но так и не удосужились проверить факты.