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17:28   11 Апреля 2020
Политика

Малькевич назвал взятой с потолка информацию о фильме "Шугалей" в публикации Znak.com

Малькевич назвал взятой с потолка информацию о фильме "Шугалей" в публикации Znak.com

Материал о фильме "Шугалей", опубликованный на портале Znak.com, содержит множество фактических ошибок. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. 

Журналисты, написавшие статью, допустили кучу ошибок и даже не смогли правильно написать фамилию героя. Кроме того, они назвали посольство Ливии в Москве "ливийским консульством", отметил он. 

По словам Малькевича, часть информации автор материала вообще взял "с потолка". Например, то, что "фонд был создан за десять день до поездки социологов в Ливию", передает слова Малькевича Федеральное агентство новостей

"Спросили бы у меня! Я бы и объяснил, что есть понятие "регистрация" (официальная, юридическая), а есть — "создание"", — пояснил он. 

Ранее вышел анонс кинокартины "Шугалей", которая повествует о тяжелых испытаниях двух российских ученых, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевики в Ливии. Многие "независимые медиа" посвятили статьи этому событию, но так и не удосужились проверить факты.

 

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Автор: Борис Нестеров
#малькевич #коронавирус #Шугалей

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