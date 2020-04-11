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17:18   11 Апреля 2020
Общество

Самонкин обвинил координатора "Весны" в наплевательском отношении к здоровью граждан

Самонкин обвинил координатора "Весны" в наплевательском отношении к здоровью граждан

Призывающий к нарушению режима самоизоляции во время пандемии коронавируса активист движения "Весна" Богдан Литвин должен быть привлечен к административной и уголовной ответственности, считает Юрий Самонкин.

Координатор "Весны" в Петербурге обратился в городской суд, выразив свое недовольство запретом публичных мероприятий и посещением парков на фоне пандемии COVID-19. Более того, Литвин попытался оспорить отказ в проведении 1 апреля пикета на тему поправок к Конституции РФ, которая инициировали представители "Весны".

В разговоре с Федеральным агентством новостей глава Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин заострил внимание на распространении нового типа инфекции в странах Запада. В России благодаря грамотным действиям властей ситуация отнюдь не "шокирующая", подчеркнул политолог. Он осудил координатора "Весны", который потенциально готов подвергнуть риску заражения петербуржцев. 

"Не исключаю, что действия господина Литвина могут попасть и под уголовную статью", — заметил Самонкин.

С его точки зрения, либеральный активист с соратниками попросту пытаются "расшатывать" российское общество в крайне непростой для него период. Пример с административным или уголовным наказанием Литвина, который готов нарушать порядок во время пандемии, может стать показательным для других, убежден Самонкин. Ограничения в Петербурге и других городах РФ введены ради здоровья живущих здесь граждан, а выступающие против них прозападные активисты лишь способствуют распространению инфекции, заметил политолог.

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Автор: Борис Нестеров
#либералы #весна #самоизоляция #коронавирус

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