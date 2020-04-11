Иностранцы о карантине. Восемь реальных историй из-за границы

Жители Бельгии, Великобритании, США, Японии, Австралии и ОАЭ, Монголии рассказали «Политике Сегодня» , кто получает пончики, а кто — домашний арест.

Пандемия коронавируса закрыла в своих домах почти половину населения Земли. В каждой стране карантин — со своими особенностями.

БЕЛЬГИЯ

В стране шоколада заболевших коронавирусом чуть больше 22-х тысяч. Сладкому вкусу свободы граждан ничего не грозит — власти сами рекомендуют людям выходить на прогулки, но предостерегают от контактов. Работают только аптеки и продуктовые магазины. В последних, согласно правилам, на десяти квадратных метрах может находиться только один человек. Учебные заведения закрыты. Во многих городах приходится открывать дополнительные временные морги.

Этот факт совсем не пугает студента Максима - жителя Брюсселя, будущего медика. Он называет происходящее «чиллом» [на молодежном сленге — кайф, отдых — прим.ред], скучает только по свободным поездкам на собственном транспорте и морю, жалуясь на жару.

«Вместо того, чтоб учить в библиотеке, учу дома. Вместо бара сижу на балконе вечером, — рассказывает 24-летний студент о том, как COVID-19 изменил его распорядок. — Из всех контактов вне семьи — только девушка».

Несмотря на это, Максим всем доволен. Считает, что в стране организация борьбы с заболеванием - на высшем уровне. Каждый день в восемь вечера брюссельцы выходят на балконы и аплодируют медикам.

«У нас лучше всех. И политика, и коммуникация для населения. Без приукрашиваний, — делится бельгиец. — Сегодня препод мой выступал. Популярно объяснил ситуацию для общего населения. Каждую неделю премьер организует пресс-конференцию, отвечает на мэйлы людей».

По мнению Максима, тяжело приходится только врачам и пожилым в домах престарелых, визиты к которым в Бельгии запрещены.

МОЛДАВИЯ

В республике на данный момент заболевших чуть больше тысячи, однако еще в середине марта местные власти ввели режим ЧС. При этом на карантине находятся только несколько сёл. Социальная дистанция не менее метра, запрет на выход из дома лицам, старше 63-х лет — такие антивирусные меры не стали исключением и для Молдавии. Закрыты для посещения парки, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Вышедшим на улицу гражданам необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Про изменившийся быт на юго-востоке Европы «Политике Сегодня» рассказал 23-летний программист Михаил из Кишинева.

«Каждый день по несколько раз я выезжаю на машине в пределах города, поэтому потребность погулять не ощущаю. Самое неприятное ограничение для меня — отсутствие легального доступа к свежему и вкусному кофе. Доставкой совсем не то», — сетует Михаил.

Первые недели с начала коронавирусной истории в Молдавии молодой человек работал удаленно. Но, как признался, близость дивана не способствует продуктивности, поэтому он оформил справку с разрешением на работу в офисе. При этом большинство его сослуживцев продолжают трудиться дистанционно.

«В нашей компании появилось новшество, — восхищается программист, — каждые выходные вечером мы устраиваем онлайн-митинг, где просто болтаем и веселимся. Алкоголь разрешен. Этот митинг абсолютно для всех, и очень забавно и необычно для меня проводить такие вечера в обществе директоров и коллег по работе».

После введения режима ЧС в республике руководство компании, в которой работает Михаил, решило подбодрить сотрудников и выслало каждому из них по набору пончиков. По словам молодого человека, это оказалось приятным сюрпризом.

ОАЭ

Согласно данным министерства здравоохранения Эмиратов, общее число заболевших в стране превысило две тысячи человек. Публичные места, включая мечети и пляжи, закрыты на карантин. Некоторые районы и станции метро — тоже. Для выхода на улицу необходимо оформить разрешение на государственном сайте, а чеки из магазина или аптеки обязательно сохранить. При этом за покупками может отправиться только один член семьи в маске и перчатках. В такси между водителем и клиентом устанавливаются специальные ограждения. Дезинфицируют страну круглосуточно.

Запертая в четырех стенах уроженка Украины Екатерина, работающая в одном из отелей Дубая, принятые меры считает уместными. Скучает только по прогулкам и живому общению.

«Карантин пошел мне на пользу, — считает 23-летняя Катерина. — Нормализовала сон, водный баланс. Много читаю, наконец-то нашлось время подтянуть испанский. Прохожу разные онлайн-курсы и даю дистанционно уроки английского».

Приезжие, устроившиеся в крупные компании, зачастую живут в апартаментах, снятых работодателем. Катерина — одна из них. Жители таких зданий права на выход не имеют вообще. Секьюрити записывают персональный служебный номер сотрудника, который попытался уйти из дома, и передают его менеджеру. Несколько зафиксированных выходов неминуемо ведут к увольнению. Однако девушку такая чрезмерная строгость не смущает.

«Я чувствую себя в безопасности, даже нет страха попасть здесь в больницу, — делится Катерина. — Здесь лучше, чем дома, в Украине. Там все боятся и не знают, как дальше жить. В стране и так всегда кризис, а сейчас цены сумасшедшие. Беда черная, как говорят».

Близкие рассказывают девушке, что на родине в больницах не было даже спецформы для докторов, что сами собирали деньги на покупку врачам масок и костюмов.

«Каждую ночь ложусь спать, а в голове лишь одна мысль: «Господи, когда это всё закончится!» — переживает девушка. — Хочется проснуться и услышать хорошие новости. Но пока только верим в лучшее. Печально то, что люди быстро забудут этот урок».

США

В Штатах количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило полмиллиона человек. В стране нельзя собираться компаниями. На улицу разрешается выходить лишь в случае острой необходимости — в магазин, аптеку, больницу или на работу, если нет возможности работать из дома. Все места скопления людей закрыты на неопределенный срок.

Во Флориде, с жительницей которой пообщалась «Политика Сегодня», официальный карантин продлен до конца апреля. 22-летняя Любовь, приехавшая в Штаты как участница международного обмена, грустит, что социальная дистанция и повышенная тревога превращают дружелюбных и общительных американцев в настороженных чужаков. Комплименты, которые девушка получала от незнакомцев на улице, сменились подозрительными взглядами.

«Мой день почти не изменился, так как я живу в американской семье, работаю няней, — рассказывает Люба. — Но чувствую себя так, как будто мир уже никогда не будет прежним. Что фильмы, которые нам показывают о будущем, все ближе и ближе к действительности. Одна часть людей паникует, стрессует, раскупает туалетную бумагу в магазинах. А другие живут так же, как и раньше, страдая только от того, что никуда нельзя сходить погулять и покушать».

Девушка старается отогнать тревожные мысли, но каждые 10-15 минут использует антисептик — не может избавиться от ощущения, что на руках вредоносные бактерии. В эффективности действий правительства Любовь не уверена — в самом зараженном городе мира - Нью-Йорке - карантин ввели, но гулять и заниматься спортом не запретили.

«Реально не вижу логического окончания карантина. Пересидели, а дальше что? Пошло на спад. Вышли. Следующее заражение, и опять остановка мира на пару месяцев? — возмущается жительница Палм-Бич-Гарденс. — И так сколько раз? Все же понимают, что если карантин продлится месяца три-четыре, то народ начнет умирать от голода. Либо год в локдауне [экстренный карантин на определенной территории — прим.ред] ждать вакцину, либо все равно придется болеть».

АВСТРАЛИЯ

В Австралии число заболевших коронавирусом граждан достигло шести тысяч. Последние новости с материка обнадеживают — найден препарат, подавляющий COVID-19 за двое суток. Однако меры, принятые ранее, отменять не торопятся. Австралийцы работают и учатся удаленно, избегают общения и праздных прогулок. Свадьбы и похороны запрещены, социальная дистанция — 1,5 метра.

«Правительство жестокое, но справедливое, — считает многодетная мать из Мельбурна Екатерина. — Они очень суровы к людям, которые нарушают правила. Штрафы варьируются от 1 662 долларов для физических лиц и до 10 000 долларов для бизнеса».

Женщина признаётся, что работать на дому и присматривать за детьми довольно сложно. Во времена, когда планета не знала новой инфекции, их день был насыщен дополнительными занятиями в школе, поэтому четыре недели в изоляции, скорее, вымотали, чем дали отдохнуть. По постам в Facebook ясно, что семья старается не унывать, устраивая вечеринки с маршмеллоу в гараже.

«Много работы по дому уже сделано, — рассказывает Екатерина. — Однако мои родители все еще посвящают своему бизнесу по три часа в день. Они начали делать защитные маски».

К слову, хлопковые маски ручной работы в Австралии стоят порядка 700 рублей за штуку.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Число заболевших в Соединенном Королевстве — более 70 тысяч. Учебные заведения закрыты, сотрудники по возможности трудятся удаленно. На улицы британцы выходят за продуктами или лекарствами, собираются компаниями не больше двух человек. Отличительная особенность британского карантина в том, что властями разрешен один вид физической нагрузки на улице. Например, пробежка. Полиция обещала строго следить за исполнением перечисленных мер, но, по наблюдениям студента Генриха из Манчестера, этого не происходит.

«Не представляю, как антивирусная политика британского правительства может нравиться, когда власти сначала целиком отрицают проблему, а позже заявляют, что лучше будет всем переболеть и нам придется смириться с многочисленными жертвами среди наших близких, — рассуждает 21-летний британец. — При том, что систему здравоохранения целенаправленно разворовывали и ущемляли долгие годы, и к резкой вспышке эпидемии она явно не была готова».

Генрих рассказывает, что правительство Великобритании критикуют со всех сторон. По мнению юноши, Германия, Чехия и Нидерланды намного более своевременно и организованно отреагировали на проблему.

ЯПОНИЯ

В Японии общее число заразившихся коронавирусом превысило 6,7 тысячи. Режим ЧС ввели в семи округах, включая Токио.

«Мы, граждане, сидим на добровольном карантине без всякого наказания за нарушение просьб от государства», — рассказывает Хидэмару.

По словам 34-летнего жителя Токио, он и его близкие всё больше ощущают угрозу для жизни, поскольку в последнее время приходит информация, что очаги заболевания находятся в 20-ти минутах от его дома. Хидэ признаётся, что, привыкшие к разрушительным выходкам природы японцы, тем не менее психологически непросто переживают COVID-19.

«У нас в Японии каждый год происходят всякие стихийные бедствия, тайфуны, землетрясения. Конечно, они тоже вводят в огромный ущерб, но даже в таких случаях мы видим выход. Что касается этого вируса, вообще не вижу выхода. Тем не менее стараюсь проводить время на карантине максимально продуктивно, так как внезапно появилась возможность начать что-то новое», — говорит мужчина.

Из нового в жизни японца — изменившийся график. Четырехлетний сын мешает сконцентрироваться на деле днем, поэтому Хидэ работает по ночам. Хотя он отмечает высокую дисциплинированность соотечественников в соблюдении антивирусных мер, с завистью смотрит на британцев, которым компенсируют 80 процентов потерянной зарплаты.

МОНГОЛИЯ

В Монголии - всего 16 зарегистрированных случаев заболевания. Четверо больных поправились. Однако и здесь правительство ввело ограничения — массовые мероприятия и праздники в государстве отменены.

«В стране все музыканты и все деятели искусства пока вымирают, можно сказать, — вздыхает 29-летний житель Улан-Батора Мунхбаяр. — Нет концертов, это бьет по карману».

В отличие от зарубежных музыкантов Мунхбаяр проводит дни на репетиционных точках,а не дома, посвящает освободившееся время совершенствованию игры на барабане. Сравнительно стабильную ситуацию в государстве собеседник «Политики Сегодня» считает результатом своевременных мер.

«Мне очень нравится, что наше правительство вовремя ограничило доступ к пересечению границы и ввело карантин очень рано, — делится молодой человек. — С января 2020 года не работают ни школы, ни университеты, ни детские сады с детскими комнатами — всё закрыто. Единственное — работают рестораны, кафешки. До десяти часов. Рынки большие работают, торговые комплексы».

Мунхбаяр отмечает, что власти поддерживают малый и средний бизнес, разрешили не платить налоги до октября, организовали дополнительные выплаты сотрудникам. Поэтому, по словам героя, психологической напряжённости в Монголии не чувствуется.

На 11 апреля в мире насчитывается более 1 млн 696 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, число жертв инфекции достигло 102,605, поправились более 376,8 тыс. человек (данные — South China Morning Post).