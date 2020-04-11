Милонов: отечественные платформы защитят интернет-пользователей от слежки Apple и Google

Отслеживание контактов при помощи новой технологии Apple и Google очередная попытка корпораций повлиять на жизнь пользователей. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу западных компаний по борьбе с COVID-19.

Сейчас американские компании работают над сервисом, который поможет отслеживать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Запуск приложения будет проходить в два этапа: первый предполагает создание интерфейса на базах iOS и Android, второй построят на реализации платформы для сбора данных.

Несмотря на то, что западные корпорации каждый раз обещают людям полную безопасность, парламентарий Госдумы Виталий Милонов не считает заявления реалистичными. И Apple, и Google привычно для себя нарушат правила и используют данные так, как посчитают нужным, уверен политик.

Для того, чтобы обезопасить себя, россиянам следует минимально использовать западные ресурсы. Прекрасным примером подобной политики является Китай, где уже давно не работают с Google-сервисами. Благодаря этому, у КНР нет проблем с внутренней безопасностью, подытожил Милонов.

"Своя политика приведет к тому, что мы сами будем определять те основы политики общей безопасности, которая сейчас действует. Пока же мы никаким образом не можем на это повлиять", – передает слова депутата издание iReactor.

Представители компании Apple выпустили рекомендации по защите телефонов от коронавируса. Корпус можно протирать салфетками, предварительно смоченными в 70% спиртовом растворе. Подробное описание представлено в новом разделе на официальном сайте корпорации.