Сандерс покинул трибуну и зажег для США новую «звезду левых»

На фоне пандемии нового коронавируса 78-летний сенатор Берни Сандерс снялся с праймериз демпартии США. Предпочел политической борьбе защиту прав трудящихся, объяснил социалист в интервью журналистам телеканала MSNBC. Как передал Сандерс, ему необходимо сделать все возможное для американцев, в том числе обеспечить нуждающихся медицинской страховкой.

«Будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса», — поделился с журналистами Сандерс.

Таким образом на сегодняшний день главным конкурентом Трампа на президентских выборах остается 77-летний бывший вице-президент США Джо Байден.

«Я бы хотел увидеть других кандидатов, но не я один решаю… Байден склонен к «ляпам». У него нет президентских качеств», — поделился с «Политикой Сегодня» журналист Майкл Бом.

Несмотря на солидный багаж профессиональных качеств старожил американской политики, в США существует запрос на молодую кровь, допускает старший научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко.

«Политика стареет в США, — смеется Филиппенко. Чем-то даже напоминает Советский союз в восьмидесятые. Байдену — 77 лет, а Трампу — 73».

Молодежь была готова идти за Берни, откликнувшись на его радикальные порывы, но трибуна опустела. Многочисленные митинги, которые собирал социалист, оказалась под запретом из-за пандемии. Власти ввели мораторий на общественные мероприятия.

Поэтому в какой-то мере Сандерс действительно покинул гонку из-за коронавируса, признает Филлипенко. Однако отказ от праймериз не лишает товарища Берни воспитывать социалистические порывы у молодых людей. Так политик будет работать на перспективу.

Вопреки критике консерваторов, сенатор упорно предлагает экономическую модель, которая будет работать не только для богачей. Предвыборная кампания этого года строилась на плане государственного здравоохранения — бесплатной медпомощи, которая носила название «Медикеры для всех».

Оппоненты на текущих праймериз считали, что идеи Берни чрезмерно утопические и затратные. Хотя встреча социалиста с Байденом 8 апреля показала, что бывший соперник крайне заинтересован в идеях Сандерса, пишет издание The New York Times.

Идеи социалиста нашли отклик в обществе. Согласно данным портала RealClearPolitics, Сандерс даже на несколько пунктов обходил Трампа в президентской гонке, но уступал Байдену.

После формального отказа от участия в праймериз Сандерс дал понять, что найдет себе замену. У социалиста есть время подобрать политического «приемника» или даже «приемницу», поскольку конвенцию Демпартии, на которой должны объявить кандидата, перенесена на август 2020 года. Поэтому некоторые демократы все еще могут принять участие в гонке. Но кто мог бы продолжить дело социалиста?

«Сейчас очень популярен губернатор Нью-Йорка Куомо. Рейтинги его брифингов сопоставимы с брифингами Дональда Трампа. Он действительно любим американцами. В нем видят объединяющую фигуру в период этой страшной пандемии», — говорит американист Филлипенко.

Рейтинги Куомо и правда впечатляют. В среднем, каждый брифинг губернатора смотрят около 350 тысяч американцев. Трампа — от 400 тысяч.

Holding a briefing with updates on #Coronavirus. WATCH LIVE: https://t.co/dlKMfGBOav — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 11, 2020

Сандерс же продвигает 30-летнюю Александрию Окасио-Кортес, которую американская пресса называет новой «звездой левых». Она вполне может стать оппонентом Байдена на текущих праймериз. Как и Сандерс, она позиционирует себя «демократической социалисткой». Но ведет она себя активнее, чем 78-летний политик, отмечает американист Юрий Рогулев.

«Она уже известный политик, конечно, она еще молодая… Она только начинает. Время покажет. Пока что ее молодость и политический радикализм вряд ли позволят ей сильно продвигаться. Но она очень воинственный человек: она не отсиживается – активно выступает, участвует в компаниях и митингах. Но настолько это удастся претворить в жизнь? В США уж больно социалистические идеи [не популярны]. Они преданы забвению в 30-е годы прошлого века», — посетовал Рогулев.

Что касается Байдена, то ему не под силу полностью перетянуть на себя электорат Сандерса, добавляет американист. Но получить хотя бы часть поддержки возможно: выбрать себе помощника-социалиста на выборах и принять идеи Берни.

«Байден не равноценная замена Сандерсу. Если судить по опыту кампании 2016 года, предыдущей, то там многие проголосовали за Трампа, чтобы не голосовать за Клинтон. Как поведут себя в этом году сложно сказать. Будет еще зависеть от того, кого Байден возьмет себе в напарники. Если кого-то из кандидатов женщин, которые сейчас участвовали – там несколько было достаточно левых, например, Элизабет Уоррен. Если Байден пойдет по такому пути, то может привлечь какую-то часть электората Сандерса», — резюмировал Рогулев.

Сандерс объвил об отказе от участия в праймериз на следующий день после состоявшихся в штате Висконсин первичных выборов 8 апреля. Ранее агентство Reuters сообщило, что изначально о своем решении сенатор рассказал в телефонном разговоре с сотрудниками предвыборного штаба.

В начале праймериз Сандерс одержал серию побед. Обошел соперников в штатах Айова, Нью-Гемпшир и Невада. Американцы видели в нем серьезного оппонента Байдена, верили даже, что он способен обойти его в финале. И сразиться в президентской гонке с главным кандидатом от республиканцев - президентом США Дональдом Трампом. Однако в октябре прошлого года главный социалист Америки перенес инфаркт миокарда.