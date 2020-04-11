Зеленский посетит палаточный лагерь для зараженных COVID-19 в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский отправился на подконтрольную Киеву территорию Донбасса с рабочим визитом, пишут СМИ.

Как передает Korrespondent.net, целью поездки Зеленского в Донецкую и Запорожскую области является посещение палаточного городка 66-го Военно-мобильного госпиталя, предназначенного для зараженных коронавирусной инфекцией. Кроме того, глава Украины оценит обстановку на участке разведения сил №3 Богдановка — Петровское.

Также в планы Зеленского входит обсуждение организации инфраструктурных объектов военно-морской базы "Восток" ВМС ВСУ, расположенной в Бердянске в Запорожской области.

Ввиду ситуации с коронавирусом нового типа украинский президент заявил о снижении заработных плат госслужащих. По его словам, вне зависимости от положения, начиная с 1 апреля зарплата работников государственных учреждений составит не более 47 тысяч гривен.