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 Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества

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16:27   11 Апреля 2020
Экономика

Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества

Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества

Часть субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, временно освободят от уплаты аренды федерального имущества.

Послабление для представителей бизнеса, работающих в сферах авиа- и автоперевозок, культуры, спорта, туризма, общепита и здравоохранения, будет действовать в течение трех месяцев — с апреля по июнь 2020 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, что российские власти уже ввели отсрочку для бизнеса по налогам на полгода, а также намерены ввести временный мораторий на банкротство предприятий. Кроме того, Банк России готов принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию реального сектора экономики РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#бизнес #экономика россии #мсп #коронавирус

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