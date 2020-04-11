Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества

Часть субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, временно освободят от уплаты аренды федерального имущества.

Послабление для представителей бизнеса, работающих в сферах авиа- и автоперевозок, культуры, спорта, туризма, общепита и здравоохранения, будет действовать в течение трех месяцев — с апреля по июнь 2020 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, что российские власти уже ввели отсрочку для бизнеса по налогам на полгода, а также намерены ввести временный мораторий на банкротство предприятий. Кроме того, Банк России готов принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию реального сектора экономики РФ.