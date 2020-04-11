Украина испытала ракету, которой грозилась разрушить Крымский мост

На полигоне «Алибей» в Одесской области 2 апреля 2020 года Украина испытала крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун». Некоторые американские эксперты утверждают, что оружие станет «ключевой вехой» в реализации украинской ракетной программы.

Гроза сетей

«Нептун» предназначена для поиска и уничтожения военно-морских целей и разработана на основе советской ракеты Х-35. Украинская компания Defense Express опубликовала видеозапись с испытаний, на которой видно, как ракета пролетает над водой и дырявит натянутую сетку на учебном судне.

Петр Порошенко в период своего президентства на Украине обещал «Нептун» вооруженным силам еще в конце 2019 года. По задумке, ракета должна была преодолевать дальность около 300 километров. Украинские военные инженеры хотели показать Черноморскому флоту РФ «кто на Черноморье хозяин», рассказал «Политике Сегодня» редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

К видеозаписи, на которой «Нептун» пролетает сквозь натянутую сетку, эксперт относится иронично.

«Ракета якобы что-то поразила, вот там в сетке какая-то дырка была… И они еще заявили, что, мол, "вот это и есть успешность". Вы знаете, когда Россия испытывает свои ракеты или другой вид вооружения, кадры с испытаний, конечно, выглядят немного по-другому», — посмеялся Леонков.

Надуманный интерес

Редактор журнала «Арсенал отечества» рассказал о финансовой стороне производства украинской ракеты. Дело в том, что разработка таких боеприпасов предполагает большие затраты. Если страна не продает кому-либо свое вооружение, то вкладывание денег в военные разработки – убыточное дело, оно не приносит никакой прибыли.

Когда Украина разрабатывала РК-360МЦ «Нептун», она старалась показать ее на всех возможных технических выставках. Представители страны отмечали, что проектом, якобы, заинтересовались Соединенные Штаты, Канада и даже Турция.

«Однако, никаких продаж не произошло. После чего ракета, понятное дело, стала элементом пропаганды. Когда Крым вошел в состав России, с "Нептуном" связывали "акты возмездия" Черноморскому флоту, а когда был построен Крымский мост – террористические акты», — сказал Леонков.

Речь идет о заявлении бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. В июле 2019 года он заверил, что Крымский мост может быть разрушен за несколько минут украинскими «Нептунами».

А откуда стрелять?

Украинские разработчики ракеты «Нептун» пока не определились, на какой платформе она будет установлена. По мнению Алексея Леонкова, таким вооружением необходимо оборудовать военные ракетные морские суда, которых у Украины сейчас нет. Незалежная в 2020 году может похвастаться только, так называемым, «москитным» флотом с небольшими автоматическими пушками.

«Вопрос, с чего они (украинцы – прим. ред.) собрались стрелять по Крымскому мосту, остается открытым. <…> Еще в Украине почему-то умолчали о том, что такие ракеты легко перехватываются российскими комплексами противовоздушной обороны. Такие комплексы находятся на вооружении Черноморского флота, и они же охраняют Крымский мост, как важный стратегический объект», — добавил военный аналитик.

Леонков призвал не воспринимать всерьез испытания «Нептуна» и заявления со стороны Украины, как это делают в США. Эксперт уверен, что РК-360МЦ «Нептун» — скорее пропагандистское оружие, нежели настоящая крылатая ракета.