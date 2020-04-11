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ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

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ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

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16:03   11 Апреля 2020
Общество

ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

Белоруссия входит в новую фазу вспышки коронавируса. Об этом сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По мнению экспертов ВОЗ, здесь необходимы новые меры, одной из которых является запрет на массовые мероприятия в Белоруссии.

По словам руководителя экспертной миссии ВОЗ Патрика О'Коннора, необходимы "мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса".

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев смерти от вызываемого коронавирусом заболевания в мире составляет больше 95 тыс., а общее количество заболевших приблизилось к 1,57 млн.

 

 

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Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #воз #коронавирус

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