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15:58   11 Апреля 2020
Экономика

Правительство РФ рассмотрит вопрос перевода банков на дистанционный формат работы

Правительство РФ рассмотрит вопрос перевода банков на дистанционный формат работы

Российские банки могут получить право предоставлять часть услуг клиентам по видеосвязи. С соответствующим предложением к правительству обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР).

В письме НСФР, которое поступило в кабмин, отмечается, что до 1 октября 2020 года банки могут предоставить своим клиентом ряд услуг на расстоянии. Например, это могут быть государственные и муниципальные платежи, оформление вкладов и заключение договоров страхования.

Замглавы НСФР Александр Наумов в беседе с газетой "Известия" подчеркнул, что в первую очередь клиенты должны иметь возможность дистанционно открывать банковский счет, чтобы они смогли получить доступ к мобильным платежам.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса и вводимых властями ограничений в рамках противодействия распространения вируса очная верификация клиентов становится весьма затруднительной. Если же у клиентов появится возможность обращаться в банк дистанционно, то верификация будет проходить в прежнем режиме. Сотрудник финансовой организации будет делать копию паспорта по видеосвязи, а после проверять документ на подлинность.

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Автор: Юлия Яковлева
#банки #правительство рф #коронавирус

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