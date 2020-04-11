Правительство РФ рассмотрит вопрос перевода банков на дистанционный формат работы

Российские банки могут получить право предоставлять часть услуг клиентам по видеосвязи. С соответствующим предложением к правительству обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР).

В письме НСФР, которое поступило в кабмин, отмечается, что до 1 октября 2020 года банки могут предоставить своим клиентом ряд услуг на расстоянии. Например, это могут быть государственные и муниципальные платежи, оформление вкладов и заключение договоров страхования.

Замглавы НСФР Александр Наумов в беседе с газетой "Известия" подчеркнул, что в первую очередь клиенты должны иметь возможность дистанционно открывать банковский счет, чтобы они смогли получить доступ к мобильным платежам.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса и вводимых властями ограничений в рамках противодействия распространения вируса очная верификация клиентов становится весьма затруднительной. Если же у клиентов появится возможность обращаться в банк дистанционно, то верификация будет проходить в прежнем режиме. Сотрудник финансовой организации будет делать копию паспорта по видеосвязи, а после проверять документ на подлинность.