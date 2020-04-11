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15:49   11 Апреля 2020
Общество

Сотрудники ГИБДД начали работать на всех въездах в Москву из-за коронавируса

Сотрудники ГИБДД начали работать на всех въездах в Москву из-за коронавируса

Въезды и выезды из Москвы контролируются полицией, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов контролируют передвижение машин, а также спрашивают причину въезда в столицу. Также круглосуточно полицейские патрулируют все районов Москвы. 

МВД призывает всех россиян сознательно и ответственно соблюдать режим самоизоляции: не выходить из дома без крайней необходимости, отказаться от необязательных поездок и сократить встречи с близкими, друзьями, коллегами.

Пандемия коронавируса охватила более 180 стран, многие государственные границы закрыты. ВОЗ сообщает о более чем 1,2 миллиона больных COVID-19, из которых более 72 тысяч умерли.

 

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Автор: Борис Нестеров
#гибдд #дежурство #коронавирус

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