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15:37   11 Апреля 2020
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Baza перечислило обязанности полиции во время полной самоизоляции в Москве

Baza перечислило обязанности полиции во время полной самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил о дополнительных ограничениях, которые начнут действовать в столице с 13-го апреля. Теперь передвижение по городу разрешено только при наличии специального цифрового пропуска.

Согласно соответствующему документу, правоохранители будут патрулировать спортивные и детские площадки, территории вблизи водоемов, парки, скверы, автостоянки, дворы, гаражные кооперативы и многое другое. Также полицейские должны разъяснять людям на улице, в каких случаях они могут выходить из дома во время режима самоизоляции, пишет Baza.

Если выяснилось, что гражданин покинул место проживания без уважительной причины, то на него составляют административный протокол. В качестве доказательств полицейские приобщают рапорт, данные нарушителя, скриншоты "Яндекс.Карт" с обозначением места его задержания, места жительства и другие материалы. Если нарушитель начнет активно сопротивляться требованиям, то стражи порядка могут действовать по обстоятельствам.

Приложение "База" также ознакомилась с инструкцией для полицейских по составлению протокола на нарушителей карантина, по которой сотрудник должен прописать время и место, где остановили гражданина, расстояние от его места жительства и обстоятельства, при которых его застали.

Пропускной режим в Москве начнут вводить в несколько этапов: для поездок на работу, для поездок в других целях и для перемещения внутри района.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #собянин #полицейские #ограничения #самоизоляция #коронавирус

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