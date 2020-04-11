Макрон призвал готовиться к длительному режиму изоляции в Европе
Границы стран Шенгенской зоны могут быть закрыты как минимум до осени. Об этом на видеоконференции с представителями профсоюзов заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер настроен пессимистично и советует европейцам приготовиться к длительному периоду изоляции. По мнению Макрона, эти меры могут быть применены из-за разницы протекания эпидемии в разных регионах Европы и мира.
В понедельник, 13 апреля, президент Франции обратится к своим согражданам по поводу текущей ситуации. Ожидается, что он озвучит сроки закрытия границ между странами ЕС.
Границы ЕС были закрыты в середине марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Европейские власти предварительно объявили, что эта мера будет действовать месяц.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 1,7 млн человек. Лидерами по количеству инфицированных остаются США — там зафиксировано более полумиллиона случаев заражения.