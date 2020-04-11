Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

 Сотрудники ГИБДД начали работать на всех въездах в Москву из-за коронавируса

Сотрудники ГИБДД начали работать на всех въездах в Москву из-за коронавируса
Зеленский посетит палаточный лагерь для зараженных COVID-19 в Донбассе

Зеленский посетит палаточный лагерь для зараженных COVID-19 в Донбассе

 Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества

Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества
Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

 Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

ВОЗ: массовые мероприятия в Белоруссии следует запретить

 Сотрудники ГИБДД начали работать на всех въездах в Москву из-за коронавируса

Сотрудники ГИБДД начали работать на всех въездах в Москву из-за коронавируса
Зеленский посетит палаточный лагерь для зараженных COVID-19 в Донбассе

Зеленский посетит палаточный лагерь для зараженных COVID-19 в Донбассе

 Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества

Ряд МСП освободят от уплаты аренды госимущества
Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

 Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

15:43   11 Апреля 2020
Экономика

Репутация РФ сделала свое дело в решении немцев по «Северному потоку-2»

Репутация РФ сделала свое дело в решении немцев по «Северному потоку-2»

Эксперт Игорь Юшков указал на причину готовности ФРГ сохранить газовое сотрудничество с РФ, вопреки интересам США.

Готовность 77% населения Германии поддержать завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) обусловлена двумя основными причинами. К подобному выводу можно прийти, ознакомившись с материалом ИА BALTNEWS, в интервью которому нынешнее положение дел прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Так, эксперт указал на то, что добро, полученное от большинства немцев, на строительство СП-2 обусловлено как банальной выгодой, так и хорошей репутацией России, которая сделала свое дело в противостоянии Москвы и Вашингтона.

«Прежде всего, это демонстрирует уверенность в России как в надежном поставщике, потому что Германия получает от России газ около 50 лет», — прокомментировал эксперт результаты соцопроса, согласно которым лишь 4% немцев проявили готовность выступать против реализации российского газового проекта. Второй фактор популярности поставок относительно дешевого трубного газа РФ заключается в том, что в настоящее время «немцы прекрасно видят, что по мере того, как внедряется все большая доля возобновляемых источников энергии, и чем больше разговоров о покупке сжиженного природного газа или поиске альтернатив, тем дороже становится газ для конечного рядового потребителя».

В итоге можно наблюдать, как российская полувековая репутация надежного поставщика вкупе с максимальной выгодой от использования газопровода сделали свое дело в выборе ФРГ в пользу «Северного потока-2», даже вопреки газовым интересам США в Европе.

«В немецком обществе есть доверие и желание покупать именно российское сырье, просто потому что его много, оно дешевое и Россия – хороший поставщик», — резюмировал ситуацию Юшков.

Ранее Юшков указал на сложности, связанные с привлечением американской стороны к реальной стабилизации мирового рынка нефти. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #экономика #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...