Эксперт Игорь Юшков указал на причину готовности ФРГ сохранить газовое сотрудничество с РФ, вопреки интересам США.

Готовность 77% населения Германии поддержать завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) обусловлена двумя основными причинами. К подобному выводу можно прийти, ознакомившись с материалом ИА BALTNEWS, в интервью которому нынешнее положение дел прокомментировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Так, эксперт указал на то, что добро, полученное от большинства немцев, на строительство СП-2 обусловлено как банальной выгодой, так и хорошей репутацией России, которая сделала свое дело в противостоянии Москвы и Вашингтона.

«Прежде всего, это демонстрирует уверенность в России как в надежном поставщике, потому что Германия получает от России газ около 50 лет», — прокомментировал эксперт результаты соцопроса, согласно которым лишь 4% немцев проявили готовность выступать против реализации российского газового проекта. Второй фактор популярности поставок относительно дешевого трубного газа РФ заключается в том, что в настоящее время «немцы прекрасно видят, что по мере того, как внедряется все большая доля возобновляемых источников энергии, и чем больше разговоров о покупке сжиженного природного газа или поиске альтернатив, тем дороже становится газ для конечного рядового потребителя».

В итоге можно наблюдать, как российская полувековая репутация надежного поставщика вкупе с максимальной выгодой от использования газопровода сделали свое дело в выборе ФРГ в пользу «Северного потока-2», даже вопреки газовым интересам США в Европе.

«В немецком обществе есть доверие и желание покупать именно российское сырье, просто потому что его много, оно дешевое и Россия – хороший поставщик», — резюмировал ситуацию Юшков.

Ранее Юшков указал на сложности, связанные с привлечением американской стороны к реальной стабилизации мирового рынка нефти. Подробнее — в материале «ПолитПазл».