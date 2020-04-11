Баранец заявил, что псевдовеличие США не выдержало пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Китай якобы распространяют фейки о коронавирусе. Подобные высказывания закономерно вызвали недоумение, а событие прокомментировал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

По словам Баранца, эти нападки являются частью инфовойны, развернутой США и ведущейся уже на протяжении многих лет. Обозреватель не исключил, что в позиции Китая по источнику коронавируса, которым могли стать американцы, есть определенная логика.

Баранец также допустил, что происходящее является отголосками американо-китайской экономической войны, обострившейся осенью 2019 года. Тогда Трамп угрожал Пекину, говоря, что тот пожалеет, пишет "Экономика сегодня".

Тем временем США оказались на грани катастрофы, так как коронавирусная инфекция носит на территории страны угрожающие масштабы. Обозреватель подчеркнул, что высокая смертность продемонстрировала абсолютную беспомощность Соединенных Штатов перед возникшей угрозой.

Однако Белый дом не привык признавать вину и всегда ищет виновных за границей. Но выдуманное величие Вашингтона сдулось на фоне этой трагедии, констатировал Баранец.

Нападки США прекратились бы, если РФ и КНР просто не было. Но сейчас, когда новые факты указывают на то, что COVID-19 появился за океаном, это лишь усилит информационную кампанию Вашингтона против Пекина и Москвы.