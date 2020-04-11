Глава краснодарского штаба блогера Алексея Навального Лев Гяммер, подозревающийся в атаке на горячую линию по коронавирусу, выступал в защиту фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической в РФ).

Кроме того, Гяммер известен бизнесом, который сколотил вокруг темы "политзаключенных", пишет Nation News. Свою должность активист получил в марте текущего года.

В свои 20 лет Гяммер уже успел отличиться. В апреле он оказался под подозрением в организации DDoS-атаки на горячую линию по коронавирусной инфекции нового типа. Также активист распространил фейковое сообщение о незаконной акции против ограничительных мер в период пандемии и штрафных санкций.

Гяммер выступает в поддержку Михаила Светова, который подозревается в педофилии, а также против проекта поправок к основному закону РФ. Активист распространяет неаргументированные призывы к бойкоту голосования по изменениям Конституции страны.

Новый координатор штаба Навального еще и ярый защитник членов "Сети". Однако эта поддержка террористов вылилась в бизнес: Гяммер создал так называемый "мерч", на продаже которого зарабатывает вполне реальные деньги.

Примечателен и тот факт, что в публичном чате "Лев Гяммер" участники ведут беседы о том, где в Краснодаре можно получить наркотические вещества. Напрашивается вывод, что сторонники активиста употребляют запрещенные препараты.

Из биографии Гяммера понятно, что такого человека не следует ни на шаг подпускать к политической деятельности. Но, судя по всему, Навальный намеренно набирает сторонников без каких-либо моральных принципов и готовых к любым провокациям.