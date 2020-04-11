Красовский прокомментировал удаление с YouTube его интервью с Денисом Проценко

Видеохостинг YouTube удалил интервью Антона Красовского с главным врачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко, которое было опубликовано на канале издания "RT на русском".

Сюжет получил название "Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы" и был опубликован 20 марта в рамках проекта "Эпидемия". Он быстро попал в тренды русскоязычного YouTube, собрав за просмотром более 3 миллионов пользователей Сети. Однако в скором времени ролик удалили, так как его отметили как "недопустимое", передает RT.

Модераторы платформы уверены, что в сюжете место имеет "нарушение правил сообщества". Связано это с тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции некоторые процессы в проверке контента были изменены, об этом сказано в сопроводительном письме. Сейчас телеканал готовится оспорить право публикации работы.

Антон Красовский также прокомментировал случившееся. По его мнению, эта ситуация — все, что пользователям необходимо знать о русскоязычных версиях западных порталов. Также в публикации в Telegram он вспомнил о ботах Навального, которые в последнее время часто стали фигурировать рядом с работами СМИ.