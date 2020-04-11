Песков заявил, что в США на рабочем уровне господствует русофобия

Потепления между Москвой и Вашингтоном нет, в США на рабочем уровне все еще господствует русофобия. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп способны к конструктивному диалогу и понимают необходимость совместных действий.

Недавняя ситуация с нефтью именно это и продемонстрировала, отметил пресс-секретарь российского лидера. Однако ни о каком потеплении между странами говорить не приходится.

"На рабочем уровне в США господствует русофобия", — заявил Песков в беседе с журналистами.

При этом глава российского государства считает, что Америка в текущей ситуации должна отказаться от нелепых стереотипов, чтобы страны в результате помогали друг другу.