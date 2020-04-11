Песков заявил, что COVID-19 приведет к жесткому мировому кризису

Кризис после пандемии коронавируса будет ощущаться более чем один или два месяца, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что последствия COVID-19 могут привести к жесткому экономическому спаду не только в России, но и во всем мире.

Пресс-секретарь российского президента ранее заявил, что Россия спасла себя от массового поражения вируса COVID-19, соблюдая режим самоизоляции. Пока неизвестно, наступил ли пик заболеваемости в стране, но картина будет ясна в течение двух недель.