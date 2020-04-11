Песков сообщил, что московские медики работают в героическом режиме

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал напряженную работу медиков в условиях пандемии COVID-19.

Московские больницы и лаборатории работают в усиленном режиме, принимая все вызовы коронавирусной инфекции. Медицинские работники справляются с поставленными задачами и трудятся в героическом режиме, высказался официальный представитель главы государства. Ранее он заявлял, что ни одна мировая система здравоохранения не была готова к такому вызову, как пандемия.

Пресс-секретарь также напомнил, что сейчас в больницах наблюдается большой наплыв пациентов, которым требуется помощь. По его словам, правительство старается максимально поддержать докторов и желает им сил для того, чтобы качественно справиться со стоящими задачами.