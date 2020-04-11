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 Красовский прокомментировал удаление с YouTube его интервью с Денисом Проценко

Красовский прокомментировал удаление с YouTube его интервью с Денисом Проценко
Баранец заявил, что псевдовеличие США не выдержало пандемии коронавируса

Баранец заявил, что псевдовеличие США не выдержало пандемии коронавируса

 Штаб Навального в Краснодаре возглавил сколотивший бизнес на "политзаключенных" Гяммер

Штаб Навального в Краснодаре возглавил сколотивший бизнес на "политзаключенных" Гяммер
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 Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

14:12   11 Апреля 2020
Политика

Песков: Указ Путина помог избежать угрозы роста числа зараженных COVID-19

Песков: Указ Путина помог избежать угрозы роста числа зараженных COVID-19

Указ президента РФ Владимира Путина о режиме самоизоляции помог избежать угрозы огромного роста количества зараженных COVID-19, заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что примерно за две недели станет более точно известно, приблизилась Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией. В РФ начались клинические исследования препаратов от COVID-19. Москва и Петербург находятся в режиме самоизоляции, большинство регионов России последовали их примеру.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #коронавирус

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