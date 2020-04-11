Указ президента РФ Владимира Путина о режиме самоизоляции помог избежать угрозы огромного роста количества зараженных COVID-19, заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что примерно за две недели станет более точно известно, приблизилась Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией. В РФ начались клинические исследования препаратов от COVID-19. Москва и Петербург находятся в режиме самоизоляции, большинство регионов России последовали их примеру.