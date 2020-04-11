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14:06   11 Апреля 2020
Общество

Управляющий Tez Tour Греция сообщил, когда пандемия позволит начать туристический сезон

Управляющий Tez Tour Греция сообщил, когда пандемия позволит начать туристический сезон

Спрогнозировать, каким будет туристический сезон 2020 года пока сложно из-за пандемии коронавирусной инфекции, заметил управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

Существует маленькая вероятность того, что в июне туристическая сфера начнет полноценно функционировать. Возможно, некоторые отели не станут работать в этом году. Может случиться волна банкротств ряда туристических агентств, из-за чего многие люди потеряют работу, объяснил Харитидис.

Представители туристического бизнеса пока не знают, как развернутся их дела на фоне пандемии COVID-19. Несмотря на то, что операторы Германии и Великобритании объявляют о начале туров с середины июня, говорить конкретно нельзя до тех пор, пока государства не откроют границы, заметил эксперт.

В ходе совещания отельеров и туроператоров представители бизнеса сошлись в одном мнении – курортный сезон 2020 года стартует в промежутке с середины июня до начала июля. Решение принято из-за того, что начинать позже, в августе-сентябре, уже экономически нецелесообразно. Большинство выступило за начало работы с 15 июня, подытожил Димитрис Харитидис.

Директор туроператора "Полярная Аврора" Сергей Луговой подметил, что путешествовать по зарубежным странам можно будет после того, как появится единая вакцина от COVID-19. Многое зависит от медицинских возможностей государств, в которые собираются туристы, подытожил эксперт.

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Автор: Борис Нестеров
#туризм #греция #коронавирус

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