Управляющий Tez Tour Греция сообщил, когда пандемия позволит начать туристический сезон

Спрогнозировать, каким будет туристический сезон 2020 года пока сложно из-за пандемии коронавирусной инфекции, заметил управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

Существует маленькая вероятность того, что в июне туристическая сфера начнет полноценно функционировать. Возможно, некоторые отели не станут работать в этом году. Может случиться волна банкротств ряда туристических агентств, из-за чего многие люди потеряют работу, объяснил Харитидис.

Представители туристического бизнеса пока не знают, как развернутся их дела на фоне пандемии COVID-19. Несмотря на то, что операторы Германии и Великобритании объявляют о начале туров с середины июня, говорить конкретно нельзя до тех пор, пока государства не откроют границы, заметил эксперт.

В ходе совещания отельеров и туроператоров представители бизнеса сошлись в одном мнении – курортный сезон 2020 года стартует в промежутке с середины июня до начала июля. Решение принято из-за того, что начинать позже, в августе-сентябре, уже экономически нецелесообразно. Большинство выступило за начало работы с 15 июня, подытожил Димитрис Харитидис.

Директор туроператора "Полярная Аврора" Сергей Луговой подметил, что путешествовать по зарубежным странам можно будет после того, как появится единая вакцина от COVID-19. Многое зависит от медицинских возможностей государств, в которые собираются туристы, подытожил эксперт.