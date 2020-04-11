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Баранец заявил, что псевдовеличие США не выдержало пандемии коронавируса

Баранец заявил, что псевдовеличие США не выдержало пандемии коронавируса

 Штаб Навального в Краснодаре возглавил сколотивший бизнес на "политзаключенных" Гяммер

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14:05   11 Апреля 2020
Общество

В Кремле рассказали о здоровье Путина

В Кремле рассказали о здоровье Путина

Здоровье президента России Владимира Путина "отменное", это видно по его рабочему графику. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятий, в которых участвует глава государства, в последнее время стало больше, чем обычно, передает Федеральное агентство новостей

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале Песков также отметил, что все контакты главы государства с чиновниками осуществляются в режиме видеоконференции. В таких условиях Владимиру Путину приходится работать более интенсивно, резюмировал пресс-секретарь.

Президент РФ Владимир Путин объявил продление нерабочей недели до 30 апреля. Всем сотрудникам, которые вынуждены не работать в этот период, сохранят заработную плату. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #песков

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