Ситуация в Сирии: фиаско неизвестных в Алеппо, ответный удар САА в Идлибе

Боевики на северо-западе Сирии продолжают чинить препятствия совместным действиям РФ и Турции, направленным на стабилизацию ситуации в регионе.

Несмотря на относительную стабилизацию обстановки в стране, Сирийской арабской армии (САА) приходится реагировать на эпизодические провокации со стороны бандформирований, расположенных на линии соприкосновения с правительственными войсками. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, в результате провокации со стороны боевиков сирийское командование санкционировало ответный удар САА по позициям джихадистов, расположенным в окрестностях поселений Аль-Фатир и Кансафра в провинции Идлиб.

Одновременно с этим источником отмечается, что исламисты «не перестают препятствовать совместному патрулированию трассы М-4 силами турецкой армии и военной полиции РФ». Также стало известно, что через КПП «Кафр-Лусин» с турецкой территории в Идлибе прибыл конвой грузовой техники с бетонными блоками и инженерным оборудованием.

Помимо этого, обращается внимание на то, что протурецкие силы в провинции Алеппо продолжают оставаться целью для атак неизвестных боевиков. В подтверждение этому, указывается на фиаско неизвестных в городе Азаз. В даном регионе ранее неоднократно использовались минные атаки на главарей бандформирований. Однако на этот раз на севере провинции аналогичная атака сорвалась — было своевременно выявлено сразу «несколько взрывных устройств, заложенных неизвестными у здания больницы». Позднее поступила информация о том, что установленные самодельные взрывные устройства удалось обезвредить. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), к подготовке терактов могли быть причастны члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В свою очередь, сообщается об арестах мирных сирийцев на подконтрольной протурецким боевикам части провинции. Одного из жителей Африна увезли в неизвестном направлении, информация о его дальнейшей судьбе до сих пор отсутствует.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытках террористов нарушить режим перемирия в Идлибе.