Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

Лидерами по числу заболевших стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В столице прибавилось 1030 зараженных за сутки, в Московской области — 152 и в Петербурге — 80.

Диагноз "коронавирусная инфекция" за прошедшие 24 часа также поставили жителям Нижегородской, Брянской, Ульяновской областей. Помимо этого, инфицированных выявили в Дагестане, Башкортостане, Татарстане и в ряде других субъектов страны, сообщает телеканал RT.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве и Московской области. Суммарно их 9934 человека. Затем идут Санкт-Петербург с 488 инфицированными, Республика Коми с 208 подтвержденными случаями и Нижегородская область, где диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 152 людям.

Подробнее о COVID-19 можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Несмотря на отсутствие специальной вакцины против коронавируса, российским медикам удается успешно бороться с заболеванием. За последние сутки число людей, успешно одолевших инфекцию, в России выросло до 1045 человек.