Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

 Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей
Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

 Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам
Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

 Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

 Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей
Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

 Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам
Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

 Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

13:25   11 Апреля 2020
Общество

Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

Лидерами по числу заболевших стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В столице прибавилось 1030 зараженных за сутки, в Московской области — 152 и в Петербурге — 80.

Диагноз "коронавирусная инфекция" за прошедшие 24 часа также поставили жителям Нижегородской, Брянской, Ульяновской областей. Помимо этого, инфицированных выявили в Дагестане, Башкортостане, Татарстане и в ряде других субъектов страны, сообщает телеканал RT.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве и Московской области. Суммарно их 9934 человека. Затем идут Санкт-Петербург с 488 инфицированными, Республика Коми с 208 подтвержденными случаями и Нижегородская область, где диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 152 людям.

Подробнее о COVID-19 можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Несмотря на отсутствие специальной вакцины против коронавируса, российским медикам удается успешно бороться с заболеванием. За последние сутки число людей, успешно одолевших инфекцию, в России выросло до 1045 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #статистика #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...