Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук и исполняющий обязанности руководителя Центра Белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что дискуссии об отказе расчета в долларах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – правильное направление для развития.

Межевич отметил, что «дедолларизация» не может быть среднесрочной или краткосрочной целью для ЕАЭС. Ранее глава правительства республики Беларусь Сергей Румас призвал страны Евразийского экономического союза нацелиться на «серьезную дедолларизацию экономики». По мнению Румаса, особенно это необходимо в сфере сырьевых и топливо-энергетических товаров.

Межевич заявил, что в этом вопросе не все так однозначно.

«Повальная "долларизация" экономики в Белоруссии (как это было в Российской Федерации в 90-е годы) все еще имеет место быть: взять, например, те же объявления о продаже жилплощади, машин и много другого — цены там указываются в чем угодно, даже в евро, но только не в белорусский рублях. Так что нашим соседям, если они захотят довести дело до конца, предстоит отказаться не только от международных валютных расчетов», — сообщил эксперт.

Дискуссии об отказе от доллара во внешней торговле идут уже много лет. В частности, об этом постоянно говорит президент России Владимир Путин, заверил Межевич:

«Идея, в принципе, хорошая и правильная. Но надо учитывать один момент: переговоры о «дедолларизации» вести можно и нужно, но конкретно сейчас, в условиях неопределенности экономического климата и высокой волатильности валют, вряд ли стоит ожидать быстрого решения указанной проблемы».

Страны ЕАЭС также нередко рассуждают о создании общей «евразийской» валюты. По словам Межевича, этот шаг может ударить по суверенитету сразу нескольких стран союза. Эксперт привел пример Франции – великая страна не имеет независимой монетарной политики.

Ранее помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федор Черницын высказывался по поводу создания единой валюты:

«Эта дискуссия обсуждается на уровне экспертов, на теоретическом уровне. Переход к единой валюте в настоящее время возможен, но мы к нему не готовы», — сказал Черницын.

Представитель ЕЭК добавил, что у комиссии есть планы создать финансовый мегарегулятор ЕАЭС в 2025 году в Казахстане. Это будет независимая организация, которая будет отвечать за единую общую финансовую политику союза.