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Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

Оперштаб зафиксировал новые случаи COVID-19 в 49 регионах России

 Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей
Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

 Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам
Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

 Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

13:03   11 Апреля 2020
Политика

Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

Поддержка Китая, направленная на борьбу с коронавирусом в России, благоприятно скажется на отношениях Москвы и Пекина, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Министерство иностранных дел Китая ранее объявило, что отправит медицинских специалистов в Россию для оказания помощи нашей стране в борьбе с распространением коронавируса, пишет iReactor

Швыткин поприветствовал подобные действия со стороны властей КНР и отметил успех китайских коллег в устранении вспышки инфекции на всей территории страны. Политик добавил, что РФ нуждается в опыте Китая по борьбе с COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #китай #коронавирус

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