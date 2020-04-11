Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

Поддержка Китая, направленная на борьбу с коронавирусом в России, благоприятно скажется на отношениях Москвы и Пекина, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Министерство иностранных дел Китая ранее объявило, что отправит медицинских специалистов в Россию для оказания помощи нашей стране в борьбе с распространением коронавируса, пишет iReactor.

Швыткин поприветствовал подобные действия со стороны властей КНР и отметил успех китайских коллег в устранении вспышки инфекции на всей территории страны. Политик добавил, что РФ нуждается в опыте Китая по борьбе с COVID-19.