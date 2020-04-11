Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Кабинет министров РФ принял решение включить стоматологию и кинематографию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом стало известно из постановления правительства России. С предложением о расширении перечня выступил министр экономического развития страны Максим Решетников, о чем было сообщено на официальном сайте ведомства. Теперь врачи-стоматологи и сотрудники кинотеатров будут претендовать на государственную адресную антикризисную помощь.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила о решении властей перепрофилировать 40 столичных поликлиник в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на COVID-19. Решение касается учреждений, имеющих компьютерную томографию.