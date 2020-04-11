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 Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей
Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

 Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

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12:59   11 Апреля 2020
Общество

Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Кабинет министров РФ принял решение включить стоматологию и кинематографию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом стало известно из постановления правительства России. С предложением о расширении перечня выступил министр экономического развития страны Максим Решетников, о чем было сообщено на официальном сайте ведомства. Теперь врачи-стоматологи и сотрудники кинотеатров будут претендовать на государственную адресную антикризисную помощь.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила о решении властей перепрофилировать 40 столичных поликлиник в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на COVID-19. Решение касается учреждений, имеющих компьютерную томографию.

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Автор: Борис Нестеров
#правительство #пандемия #коронавирус

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