Конструкция России на переговорах по нефти стала определяющей

Страны ОПЕК+ ввели ограничение по добыче нефти до 1 мая 2022 года. Об этом завил министр энергетики России Александр Новак. Сенатор Олег Морозов уверен, что страны ОПЕК+ при заключении новой сделки опирались на принципы, которые ранее уже предлагала Россия.

Участники организации будут сокращать объемы добычи пропорционально: на 23% от уровня, который у них был в октябре 2018 года. Исключение составят Россия и Саудовская Аравия, которые будут снижать добычу от 11 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллионов. В первые два месяца снижение добычи нефти в мире должно составить 10 миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии — 8 миллионов, в 2021 году — 6 миллионов. США, Канада, Бразилия и Норвегия, не входящие в альянс, смогут в общей сложности сократить добычу на 5 миллионов баррелей в сутки.

«Это важно <…>, потому что все в итоге оказались в одной социально-экономической и эпидемиологической ситуации. Даже те страны, которые сегодня не задеты пандемией, могут быть задеты второй волной, и неизвестно, как эта вторая волна отразится в целом на мировой ситуации. Я говорю это к тому, что проблемы с каждым днем становятся все более всеобщими. И поэтому та конструкция, которую изначально предлагала Россия в части сокращения нефтедобычи, оказалась определяющей», — отметил Морозов в разговоре с корреспондентами ФАН.

Ранее Москва выдвинула следующие принципы для новой сделки. Это равные обязательства, равная ответственность и равные потери, если они будут, добавил сенатор.

«Не должно быть так, чтобы кто-то наживался, а кто-то нес ущерб. И это возобладало, стало базой для сегодняшнего соглашения. Собственно, другого выбора, кроме как сокращение добычи нефти, и не было», — объяснил парламентарий.

Другое дело – каким образом урезать нефтедобычу. Она переживает кризис, поскольку на мировом экономическом рынке наблюдается рецессия – падает спрос на «черное золото».

«Главному потребителю нефти — Китаю — сегодня не нужно приобретать такое количество нефти, как раньше, тем более — по прежней цене. Поэтому, мне кажется, принцип, который изначально декларировала Россия, возобладал и помог найти соответствующее решение», - подчеркнул Морозов, добавив, что срок, в который заключена сделка по сокращению добычи наиболее эффективен и показателен.

Заглянуть в будущее невозможно, поэтому точно говорить о том, что будет после окончания действия соглашения – нельзя. Однако цены на черное золото позволят активно следить за общей экономической ситуацией.

«Если растет ее потребление, значит — растет экономика. Если к указанному времени мы сможем преодолеть общемировой экономический кризис и остановим спад производства, то это, естественно, приведет к увеличению потребления нефти, и тогда мы сможем пересмотреть квоты по добыче. Это зависит исключительно от экономической ситуации и от того, как будет развиваться, в том числе, пандемия», — резюмировал Морозов.

В сделке по снижению нефтедобычи приняли участие 10 стран альянса, а также 10 государств, не входят в ОПЕК+. Но Иран, Ливия и Венесуэла были освобождены от ограничений из-за внутриполитического кризиса.