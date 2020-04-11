Ракова сообщила, что московские поликлиники перепрофилируют для зараженных COVID-19

Власти Москвы приняли решение о перепрофилировании 40 поликлиник из-за коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Амбулаторные центры обязательно должны иметь возможность КТ-исследования, подчеркивает Ракова. Они будут работать для пациентов, у которых есть подозрение на коронавирус. Пациенты будут проходить томографию, УЗИ, которое используется для определения пневмонии. Специалисты будут брать анализ крови, делать кардиограмму.

В центр примут только пациентов, привезенных на скорой помощи или пришедших по назначению врача поликлиники. В каждом из 40 амбулаторных центров круглосуточно будет работать аптека.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией. В РФ начались клинические исследования препаратов от коронавируса. Большинство регионов страны находятся в режиме самоизоляции.