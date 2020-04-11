Первый этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 в РФ проведут на 60 добровольцах

Научный центр "Вектор" проведет тестирование вакцины от коронавируса в России на 60 людях, которые добровольно вызвались участвовать в исследованиях.

Как заявил генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов, список добровольцев уж составлен, и среди добровольцев также есть сами разработчики вакцин. Специалисты уверены в эффективности и безопасности препаратов и готовы проверить их на себе. Также одним из добровольцев стал главный разработчик препарата Ильназ Иматдинов.