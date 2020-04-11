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 Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей

Правительство РФ включило кино и стоматологию в список пострадавших от пандемии отраслей
Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

 Швыткин заявил, что взаимодействие РФ и КНР на фоне COVID-19 пойдет на пользу странам

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12:28   11 Апреля 2020
Общество

Первый этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 в РФ проведут на 60 добровольцах

Первый этап клинических испытаний вакцины против COVID-19 в РФ проведут на 60 добровольцах

Научный центр "Вектор" проведет тестирование вакцины от коронавируса в России на 60 людях, которые добровольно вызвались участвовать в исследованиях.

Как заявил генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов, список добровольцев уж составлен, и среди добровольцев также есть сами разработчики вакцин. Специалисты уверены в эффективности и безопасности препаратов и готовы проверить их на себе. Также одним из добровольцев стал главный разработчик препарата Ильназ Иматдинов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #испытания #вакцина #вектор #коронавирус

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