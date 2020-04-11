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Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

Что сдерживает страны ЕАЭС от стремительной дедолларизации в расчетах за нефть

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12:20   11 Апреля 2020
Общество

Глава Крыма: штрафы за нарушение режима самоизоляции отложены до 15 апреля

Глава Крыма: штрафы за нарушение режима самоизоляции отложены до 15 апреля

Система штрафов, предусмотренных за нарушение всеобщего режима самоизоляции жителями Крыма, отложена до 15 апреля. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Накануне крымский парламент ужесточил наказание за нарушение режима самоизоляции и ввел дополнительные региональные штрафы для физических и юридических лиц.

По словам Аксенова, штрафы должны применяться только к сознательным нарушителям. До 15 апреля правоохранители будут проводить с гражданами только профилактические беседы. Глава республики заявил, что ни один человек, вышедший из дома за продуктами или в аптеку, не пострадает, передает РИА Новости.

Принятая мера должна "привести в чувства" тех, кто по своей безалаберности не считает нужным оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, подчеркнул Аксенов.

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Автор: Яна Либерман
#крым #аксенов #штрафы #самоизоляция

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