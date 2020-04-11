Латвия в угоду Вашингтону подставляет своих под коронавирус

В Латвии с 13 апреля начнутся масштабные военные учения НАТО - Steel Brawler. Об этом сообщается на сайте Национальных вооруженных сил страны. При том, что ранее власти Латвии продлили режим ЧС из-за пандемии коронавируса. По последним данным, за прошедшие сутки выявлено 18 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в прибалтийской республике – 630, среди которых есть и военнослужащие НАТО.

Несмотря на опасную эпидемиологическую ситуацию, 13 по 18 апреля на юге страны, недалеко от границы с РФ, пройдут учения, в которых задействуют около 600 солдат и 100 единиц военной техники. Главная цель Steel Brawler – отточить навыки размещенной на территории Латвии боевой группы НАТО и добиться слаженности между ними и латвийскими солдатами. В состав группы НАТО входят военные из Чехии, Канады, Италии, Польши, Албании, Словакии и Испании.

Для проведения учений будет организован маршрут для техники между Адажской военной базой и полигоном «Межа Мацкевичи». Колонны с техникой будут сопровождать специалисты Центра координации перемещения и военная полиция.

Учения могут стать причиной активного распространения коронавируса по Латвии, считает руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа, военный эксперт Анатолий Цыганок.

«Я вполне допускаю такую возможность. Собрать военнослужащих в одном месте, на военных учениях, когда они будут контактировать – не самое лучшее решение. К примеру, военная техника, танки, вертолеты и так далее. Люди там сидят рядом. Я думаю, это нецелесообразно. Выполняя желания Вашингтона Латвия, к тому же, подставляет своих собственных солдат», — рассказал эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Цыганок считает, что между безопасностью своих граждан и гипотетическим финансированием от Североатлантического Альянса Латвия выбрала второе. Впрочем, вряд ли Риге светят дополнительные средства, предполагает эксперт.

«Из-за условий, в которых находится сейчас весь мир, НАТО самим нужно принимать меры в отношении своих военнослужащих», — сказал Цыганок.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рапортовал о том, что Североатлантический Альянс полностью готов к эпидемии коронавируса. Несмотря на это, в конце марта поступили сообщения о зараженных военнослужащих НАТО в Афганистане, Латвии и на французском авианосце Charles de Gaulle.