Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки
США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

 Сенатор США призвал сурово наказать Китай за распространение коронавируса

Сенатор США призвал сурово наказать Китай за распространение коронавируса
Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

 Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+
Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки
США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

 Сенатор США призвал сурово наказать Китай за распространение коронавируса

Сенатор США призвал сурово наказать Китай за распространение коронавируса
Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

Зачем Трамп помог ОПЕК договориться с Мексикой

 Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+

Марков подвел предварительные итоги переговоров по сделке ОПЕК+
11:57   11 Апреля 2020
Политика

США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

Вашингтон в ближайшее время передаст Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Соответствующий меморандум подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

Администрация Трампа приняла такое решение, чтобы доказать свое лидерство и якобы воспрепятствовать "дезинформации со стороны РФ и КНР", которые помогают пострадавшей стране и принижают значение действий США. 

Кроме того, американцы ожидают, что оказанная ими помощь снизит риск повторного занесения инфекции из европейских стран в США, а также поддержит работу ключевых цепей поставок. 

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Москву и Пекин в том, что они якобы принижают усилия американцев по борьбе с распространением COVID-19.

Вашингтон связывался с руководством обеих стран, чтобы воспрепятствовать "таким информационным кампаниям", однако теперь эта позиция зафиксирована в документе, добавил он. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #италия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...