США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

Вашингтон в ближайшее время передаст Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Соответствующий меморандум подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

Администрация Трампа приняла такое решение, чтобы доказать свое лидерство и якобы воспрепятствовать "дезинформации со стороны РФ и КНР", которые помогают пострадавшей стране и принижают значение действий США.

Кроме того, американцы ожидают, что оказанная ими помощь снизит риск повторного занесения инфекции из европейских стран в США, а также поддержит работу ключевых цепей поставок.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Москву и Пекин в том, что они якобы принижают усилия американцев по борьбе с распространением COVID-19.

Вашингтон связывался с руководством обеих стран, чтобы воспрепятствовать "таким информационным кампаниям", однако теперь эта позиция зафиксирована в документе, добавил он.