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Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки
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11:30   11 Апреля 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки

Количество умерших пациентов с коронавирусом в России за сутки увеличилось на 12 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 1667. Всего инфекция выявлена у 13 584 россиян.

Новые зараженные выявлены в 49 регионах. Больше всего инфицированных в Москве — 1030, 152 случая заражения выявлено у жителей Подмосковья, 80 человек заразились в Санкт-Петербурге.

Под наблюдением медиков в России находится 159 тысяч человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #пандемия #коронавирус

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