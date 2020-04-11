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Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки

Оперштаб сообщил о 12 умерших россиянах с коронавирусом за сутки
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США отправят помощь в Италию по примеру России и КНР

 Сенатор США призвал сурово наказать Китай за распространение коронавируса

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11:40   11 Апреля 2020
Россия

Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

За сутки с 10 на 11 апреля в России выявлено 1667 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 12 человек. Итого заболевших в стране - 13 584 человека, 1045 выздоровели, 106 пациентов скончались, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Нижегородской области. 

Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

В Москве и Подмосковье с 11 апреля веден режим пропусков. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова,к ужесточению ограничительных мер привело нарушение москвичами режима самоизоляции. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #коронавирус #COVID-19, #Москва,\

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