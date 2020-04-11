Определен ТОП-5 регионов по заболеваемости коронавирусом

За сутки с 10 на 11 апреля в России выявлено 1667 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 12 человек. Итого заболевших в стране - 13 584 человека, 1045 выздоровели, 106 пациентов скончались, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Нижегородской области.

В Москве и Подмосковье с 11 апреля веден режим пропусков. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова,к ужесточению ограничительных мер привело нарушение москвичами режима самоизоляции.