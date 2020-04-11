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11:24   11 Апреля 2020
Политика

Сенатор США призвал сурово наказать Китай за распространение коронавируса

Сенатор США призвал сурово наказать Китай за распространение коронавируса

Китай несет ответственность за смерть и безработицу американцев из-за COVID-19. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил сенатор США Линдси Грэм в эфире Fox News.

"Пандемия началась из-за правительства Китая и его поведения. Это уже третья болезнь из Китая", — пояснил Грэм.

По мнению Грэма, американцы должны списать часть своего долга Китаю, потому что именно это государство виновато в случившемся. Сенатор также считает, что страну следует очень сурово наказать. 

По данным университета Джона Хопкинса, в Америке количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 500 тысяч. Скончались 18 тысяч человек. 

США занимают лидирующую позицию во всем мире по числу больных коронавирусом. Они также занимают второе место по количеству смертей после Италии.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #кнр #грэм

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