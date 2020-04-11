Новый способ защиты от коронавируса набирает популярность в РФ

Россияне нашли альтернативу медицинским маскам в пластиковых экранах для лица. Некоторую эффективность такой защиты подтвердил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Собой пластиковые экраны напоминают маску сварщика, но практически полностью прозрачные. По словам Продеуса, такой способ защиты от заражения может помочь, поскольку препятствует случайным касаниям лица грязными руками. В то же время, если лезть под экран немытыми пальцами, то ее эффективность резко снижается, передает радио Sputnik.

Однако пластиковый экран все же не дает 100% защиты из-за того, что он неплотно прилегает к лицу. Как отметил медик, врачи в больницах используют не только защитные маски, но и очки, поскольку слизистая глаз для вируса – это "входные ворота". Самым эффективным методом защиты от COVID-19, по мнению Продеуса, остается самоизоляция.

Изготавливать средства защиты от коронавирусной инфекции начали и с помощью самых современных технологий. Защитные респираторы, блокирующие COVID-19, начали изготавливать на 3D-принтерах. Новое производство открылось в Подольске.