Медики выявили в Российской Федерации 1667 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число зараженных COVID-19 в России составило 13 584 человека с момента начала борьбы с вирусом. Больше всего людей за последние 24 часа заболело в Москве, 1030 пациентов, Подмосковье, 152, и Санкт-Петербурге – 80 больных. За минувшие сутки из больниц также выписались 250 человек. Сейчас число выздоровевших составляет 1045 граждан.

За последние сутки на территории России также скончалось 12 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего от болезни скончалось 106 человек за весь период активно принимающихся мер для предотвращения распространения COVID-19. Актуальные данные о болезни необходимо отслеживать на официальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.