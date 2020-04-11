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11:22   11 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в России заразились коронавирусом 1667 человек

Оперштаб: за сутки в России заразились коронавирусом 1667 человек

Медики выявили в Российской Федерации 1667 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", передает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число зараженных COVID-19 в России составило 13 584 человека с момента начала борьбы с вирусом. Больше всего людей за последние 24 часа заболело в Москве, 1030 пациентов, Подмосковье, 152, и Санкт-Петербурге – 80 больных. За минувшие сутки из больниц также выписались 250 человек. Сейчас число выздоровевших составляет 1045 граждан.

За последние сутки на территории России также скончалось 12 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего от болезни скончалось 106 человек за весь период активно принимающихся мер для предотвращения распространения COVID-19. Актуальные данные о болезни необходимо отслеживать на официальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #коронавирус

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