Почти 150 москвичей излечились от коронавируса

Московские врачи выписали 149 человек после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, число выздоровевших пациентов, прошедших лечение от коронавируса в Москве, постепенно растет. За минувшие сутки из больниц были выписаны сразу 149 человек.

Она подчеркнул, что пациенты, которым после выписки необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

"Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 499 человек", — проинформировала Ракова.

Заммэра отметила, что после того, как человека выписывают, его проверяют на отсутствие заболевания. Для этого врачи должны провести специальные исследования.