ДНР и ЛНР приостановили поездки за паспортами РФ из-за COVID-19

Главы Донецкой и Луганской народных республик приняли решение о временной приостановке движения граждан на территорию РФ для получения российских паспортов из-за коронавируса, пишут СМИ.

Как передает ТАСС, в администрации главы ДНР сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 властями республики было принято решение о введении ограничений на пересечение границы с Россией гражданами Донецкой Народной Республики с целью получения паспортов РФ с 13 апреля. Однако документы на получение российского гражданства по-прежнему будут приниматься и рассматриваться.

В МВД ЛНР также заявили о введении аналогичных мер, отметив, что прием и рассмотрение документации, необходимой для получения паспорта РФ, будет проходить в обычном рабочем режиме.

Согласно официальной информации, на текущий момент на территории ДНР врачами было выявлено 18 пациентов с диагнозом COVID-19, в ЛНР медики сообщили о восьми случаях инфицирования коронавирусом нового типа.